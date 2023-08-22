نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة.. اعرف الحدود الدنيا لكل الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، استعدادا للالتحاق بالعام الجامعي 2023- 2024.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل تنسيق كلية العلوم 2023 علمي رياضة مرحلة ثانية، في مختلف المحافظات، وجاءت كلية علوم جامعة الإسكندرية رياضة الأعلى في القبول بـ 315.5 درجة، وكلية علوم بنات جامعة عين شمس رياضة 288 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة:

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 341 درجة.

- حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341 درجة.

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339 درجة.

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5 درجة.

- حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 338 درجة.

- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338 درجة.

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5 درجة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5 درجة.

- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 درجة.

- حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335 درجة.

- ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335 درجة.

- حاسبات ومعلومات العريش رياضة 334 درجة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334 درجة.

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 333.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332 درجة.

- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331 درجة.

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس 330.5 درجة.

- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5 درجة.

- علوم البترول والتعدين مطروح 330.5 درجة.

- ألسن عين شمس 330 درجة.

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 327 درجة.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 327 درجة.

- ألسن كفر الشيخ رياضة 327 درجة.

- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327 درجة.

- ألسن أسوان 326.5 درجة.

- معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 326.5 درجة.

- ألسن بني سويف 326 درجة.

- ألسن الأقصر 325.5 درجة.

- ألسن المنيا 325 درجة.

- إعلام عين شمس 323 درجة.

- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323 درجة.

- إعلام المنوفية 323 درجة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5 درجة.

- معهد فني صحى رياضة طنطا 321 درجة.

- فنون تطبيقية حلوان 320.5 درجة.

- إعلام بني سويف 320.5 درجة.

- الإعاقة والتأهيل بني سويف 320.5 درجة.

- إعلام جنوب الوادي 319.5 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس رياضة 319 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5 درجة.

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 318 درجة.

- معهد فني صحى رياضة بنها 317.5 درجة.

- معهد فني صحى رياضة الزقازيق 317 درجة.

- فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5 درجة.

- فنون تطبيقية دمياط 316 درجة.

- علوم الإسكندرية رياضة 315.5 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5 درجة.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5 درجة.

- فنون تطبيقية بني سويف 314 درجة.

- علوم القاهرة رياضة 314 درجة.

- تربية الزقازيق 313.5 درجة.

- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5 درجة.

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313 درجة.

- تربية المنصورة 311.5 درجة.

- آثار دمياط 311 درجة.

- آثار القاهرة 310.5 درجات.

- إعلام القاهرة رياضة 310.5 درجات.

- ألسن عين شمس رياضة 310.5 درجات.

- علوم دمنهور رياضة 310.5 درجات.

- آثار عين شمس 309.5 درجات.

- ألسن الفيوم رياضة 308.5 درجات.

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308 درجات.

- ألسن أسوان رياضة 307.5 درجات.

- علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 307.5 درجات.

- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307 درجات.

- حقوق كفرالشيخ 306.5 درجات.

- إعلام عين شمس رياضة 306.5 درجات.

- ألسن بني سويف رياضة 306.5 درجات.

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306 درجات.

- معهد فني صحى رياضة بور سعيد 305.5 درجات.

- معهد فني صحى رياضة الإسكندرية 305 درجات.

- تربية بور سعيد 305 درجات.

- علوم الأرض بني سويف رياضة 304.5 درجات.

- علوم كفر الشيخ رياضة 304.5 درجات.

- تربية بنها 304 درجات.

- ألسن الأقصر رياضة 304 درجات.

- علوم بنها رياضة 304 درجات.

- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304 درجات.

- آثار ولغات مطروح 304 درجات.

- آثار أسوان 303.5 درجات.

- تجارة المنصورة 303.5 درجات.

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5 درجة.

- تربية طنطا 302.5 درجة.

- علوم طنطا رياضة 302.5 درجة.

- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302 درجة.

- فنى تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5 درجة.

- تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5 درجة.

- تجارة الزقازيق 301.5 درجة.

- آثار الفيوم 301.5 درجة.

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301 درجة.

- زراعة المنصورة 301 درجة.

- معهد فني صحى رياضة إمبابة 301 درجة.

- علوم الزقازيق رياضة 301 درجة.

- زراعة دمنهور 301 درجة.

- زراعة القاهرة 301 درجة.

- إعلام المنوفية رياضة 301 درجة.

- علوم المنصورة رياضة 300.5 درجة.

- علوم حلوان رياضة 300.5 درجة.

- تربية الإسكندرية 300.5 درجة.

- تجارة كفر الشيخ 300.5 درجة.

- ألسن المنيا رياضة 300.5 درجة.

- معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 300.5 درجة.

- علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300 درجة.

- ألسن سوهاج رياضة 299 درجة.

- تربية كفر الشيخ 298.5 درجة.

- تربية دمنهور 298.5 درجة.

- علوم بور سعيد رياضة 298.5 درجة.

- معهد فني صحى رياضة بنى سويف 298 درجة.

- علوم دمياط رياضة 298 درجة.

- علوم الفيوم رياضة 298 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298 درجة.

- فنى تمريض أسوان 297.5 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5 درجة.

- علوم السويس رياضة 297.5 درجة.

- فنى تمريض المنيا 296.5 درجة.

- إعلام بني سويف رياضة 296.5 درجة.

- علوم أسوان رياضة 296.5 درجة.

- علوم بني سويف رياضة 296.5 درجة.

- فنى تمريض عين شمس 296.5 درجة.

- آثار الأقصر 296.5 درجة.

- زراعة دمياط 296 درجة.

- تربية عين شمس 296 درجة.

- فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

- فنى تمريض حلوان 296 درجة.

- فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5 درجة.

- تربية مطروح 295.5 درجة.

- معهد فني صحى رياضة أسوان 295 درجة.

- تربية السويس 295 درجة.

- زراعة الإسكندرية 294.5 درجة.

- زراعة عين شمس 294 درجة.

- تربية دمياط 294 درجة.

- فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5 درجة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 293.5 درجة.

- تجارة القاهرة 293 درجة.

- علوم أسيوط رياضة 293 درجة.

- تربية مدينة السادات 293 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5 درجة.

- علوم المنيا رياضة 292.5 درجة.

- علوم العريش رياضة 292.5 درجة.

- إعلام جنوب الوادي رياضة 292 درجة.

- تجارة دمياط 292 درجة.

- علوم الوادي الجديد رياضة 292 درجة.

- معهد فني صحى رياضة أسيوط 291.5 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5 درجة.

- علوم جنوب الوادي رياضة 291.5 درجة.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5 درجة.

- تجارة وإدارة أعمال حلوان 291 درجة.

- علوم سوهاج رياضة 291 درجة.

- تجارة الإسكندرية 291 درجة.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5 درجة.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290 درجة.

- معهد فني صحي رياضة سوهاج 289.5 درجة.

- تجارة دمنهور 289.5 درجة.

- تربية جنوب الوادي بالغردقة 289 درجة.

- تجارة طنطا 289 درجة.

- آثار جنوب الوادي 288.5 درجة.

- تربية الفيوم 288.5 درجة.

- تربية المنيا 288.5 درجة.

- تجارة عين شمس 288 درجة.

- تربية أسوان 288 درجة.

- آثار سوهاج 288 درجة.

- علوم بنات عين شمس رياضة 288 درجة.

- تجارة سوهاج 288 درجة.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 287.5 درجة.

- تجارة بنها 287.5 درجة.

- تجارة بني سويف 287.5 درجة.

- تربية بنات عين شمس 287.5 درجة.

- تربية حلوان 287 درجة.

- تجارة المنوفية بشبين الكوم 287 درجة.

- تجارة بور سعيد 287 درجة.

- زراعة طنطا 287 درجة.

- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287 درجة.

- تجارة جنوب الوادي 287 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 286 درجة.

- تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 286 درجة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 286 درجة.

- زراعة الزقازيق 285.5 درجة.

- زراعة القاهرة رياضة 285.5 درجة.

- معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5 درجة.

- تجارة أسيوط 285 درجة.

- زراعة الإسكندرية رياضة 285 درجة.

- تجارة أسوان 284.5 درجة.

- تربية بني سويف 284.5 درجة.

- تربية العريش 284.5 درجة.

- تربية رياضية بنين دمياط 284.5 درجة.

- تربية أسيوط 284 درجة.

- تجارة السويس 284 درجة.

- زراعة كفر الشيخ 284 درجة.

- معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر 284 درجة.

- تجارة العريش 283.6 درجة.

- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5 درجة.

- تربية جنوب الوادي 283.5 درجة.

- تربية سوهاج 283 درجة.

- تربية الوادي الجديد 283 درجة.

- تجارة مدينة السادات 283 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5 درجة.

- زراعة وموارد طبيعية أسوان 282.5 درجة.

- حقوق الزقازيق 282.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5 درجة.

- زراعة عين شمس رياضة 282.5 درجة.

- زراعة المنوفية بشبين الكوم 282 درجة.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282 درجة.

- زراعة دمياط رياضة 281.5 درجة.

- زراعة بنها بمشتهر 281.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 281 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281 درجة.

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281 درجة.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5 درجة.

- حقوق سوهاج 280.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه القاهرة 280 درجة.

- زراعة سوهاج 280 درجة.

- زراعة الفيوم 279.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5 درجة.

- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5 درجة.

- العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5 درجة.

- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه عين شمس 278 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمنهور 278 درجة.

- زراعة بني سويف 278 درجة.

- تربية عين شمس رياضة 277.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمياط 277.5 درجة.

- زراعة مطروح بفوكه 277.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه طنطا 277 درجة.

- تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277 درجة.

- ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 277 درجة.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 276.5 درجة.

- زراعة الوادي الجديد 276.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه بنها 276.5 درجة.

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276 درجة.

- زراعة جنوب الوادي 276 درجة.

- تربية الزقازيق رياضة 276 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 276 درجة.

- المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر 275.5 درجة.

- ك.ت. فني منشآت بحرية بور سعيد 275.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5 درجة.

- زراعة المنيا 275.5 درجة.

- معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 275.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275 درجة.

- حقوق المنيا 275 درجة.

- زراعة أسيوط 275 درجة.

- تربية الإسكندرية رياضة 275 درجة.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 275 درجة.

- ثروة سمكية السويس 275 درجة.

- ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 274.5 درجة.

- آداب القاهرة 274.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه السويس 274 درجة.

- معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس 274 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274 درجة.

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 273.5 درجة.

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5 درجة.

- تربية بور سعيد رياضة 273.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسوان 273.5 درجة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273 درجة.

- القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم 273 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273 درجة.

- تجارة انتساب موجه العريش 273 درجة.

- دار العلوم الفيوم 273 درجة.

- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر 273 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273 درجة.

- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5 درجة.

- تربية حلوان رياضة 272.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5 درجة.

- تربية طنطا رياضة 272.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272 درجة.

- تجارة انتساب موجه سوهاج 272 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 271.5 درجة.

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5 درجة.

- زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271 درجة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5 درجة.

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270 درجة.

- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم 270 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5 درجة.

- زراعة المنصورة رياضة 269 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 269 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269 درجة.

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269 درجة.

- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5 درجة.

- تربية المنصورة رياضة 268 درجة.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268 درجة.

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 268 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 268 درجة.

- زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 267.5 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5 درجة.

- تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5 درجة.

- تربية بنها رياضة 267 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267 درجة.

- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267 درجة.

- تربية الفيوم رياضة 266.5 درجة.

- تربية دمنهور رياضة 266.5 درجة.

- تربية (طفولة) طنطا 265 درجة.

- آداب عين شمس 265 درجة.

- حقوق دمياط 265 درجة.

- دار العلوم المنيا 264.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1 درجة.

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 264 درجة.

- دار العلوم أسوان 264 درجة.

- آداب بنها 264 درجة.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 264 درجة.

- زراعة الزقازيق رياضة 264 درجة.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات 264 درجة.

- تربية (طفولة) السويس 263.5 درجة.

- معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 263.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263 درجة.

- أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 262.5 درجة.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262 درجة.

- تربية (طفولة) عين شمس 262 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262 درجة.

- آداب المنصورة 261.5 درجة.

- حقوق بور سعيد 261.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5 درجة.

- آداب حلوان 261.5 درجة.

- آداب الإسكندرية 261.5 درجة.

- تربية كفر الشيخ رياضة 261.5 درجة.

- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5 درجة.

- تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5 درجة.

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261 درجة.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261 درجة.

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 261 درجة.

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5 درجة.

- تربية دمياط رياضة 260.4 درجة.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260 درجة.

- حقوق بني سويف 259.5 درجة.

- حقوق القاهرة 259.5 درجة.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر 259.5 درجة.

- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 259 درجة.

- حقوق جنوب الوادي 259 درجة.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259 درجة.

- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 259 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259 درجة.

- عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5 درجة.

- آداب انتساب موجه القاهرة 258.5 درجة.

- آداب الزقازيق 258.5 درجة.

- الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 258.5 درجة.

- زراعة الفيوم رياضة 258.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5 درجة.

- تربية بنات عين شمس رياضة 258 درجة.

- معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 258 درجة.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258 درجة.

- آداب المنوفية بشبين الكوم 258 درجة.

- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 258 درجة.

- آداب الفيوم 257.5 درجة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257 درجة.

- آداب طنطا 257 درجة.

- تربية مدينة السادات رياضة 256.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5 درجة.

- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5 درجة.

- زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5 درجة.

- تربية (طفولة) دمنهور 256.5 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه المنيا 256 درجة.

- حقوق المنصورة 256 درجة.

- آداب بنات عين شمس 256 درجة.

- زراعة بنها رياضة بمشتهر 256 درجة.

- حقوق الفيوم 256 درجة.

- تربية السويس رياضة 256 درجة.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256 درجة.

- حقوق أسيوط 255.5 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5 درجة.

- آداب كفر الشيخ 255.5 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية السويس 255 درجة.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 255 درجة.

- آداب دمنهور 255 درجة.

- حقوق الإسكندرية 255 درجة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255 درجة.

- تربية أسوان رياضة 254.5 درجة.

- تربية نوعية كفر الشيخ 254.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الفيوم 254 درجة.

- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254 درجة.

- تربية نوعية القاهرة 254 درجة.

- حقوق أسوان 254 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254 درجة.

- آداب بور سعيد 254 درجة.

- آداب أسوان 253.5 درجة.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 253.5 درجة.

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 253.5 درجة.

- آداب انتساب موجه عين شمس 253.5 درجة.

- تربية (طفولة) العريش 253 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنيا 253 درجة.

- تربية نوعية جنوب الوادي 253 درجة.

- حقوق طنطا 252.5 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5 درجة.

- حقوق عين شمس 252.5 درجة.

- آداب بني سويف 252.5 درجة.

- حقوق بنها 252 درجة.

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 252 درجة.

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 252 درجة.

- آداب دمياط 252 درجة.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252 درجة.

- تربية نوعية الإسكندرية 252 درجة.

- آداب انتساب موجه حلوان 251.5 درجة.

- تربية (طفولة) أسوان 251.5 درجة.

- تربية نوعية المنيا 251.5 درجة.

- آداب العريش 251.5 درجة.

- تربية مطروح رياضه 251.5 درجة.

- حقوق المنوفية بشبين الكوم 251 درجة.

- تربية نوعية طنطا 251 درجة.

- حقوق حلوان 251 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بني سويف 251 درجة.

- حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5 درجة.

- أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.5 درجة.

- تربية (طفولة) جنوب الوادي 250.5 درجة.

- حقوق مدينة السادات 250.5 درجة.

- تربية نوعية أسيوط 250.5 درجة.

- آداب انتساب موجه بنها 250.5 درجة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 250.5 درجة.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250 درجة.

- معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250 درجة.

- تربية نوعية المنصورة 250 درجة.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250 درجة.

- تربية نوعية الزقازيق 250 درجة.

- سياحة وفنادق الإسكندرية 250 درجة.

- تربية طفولة مبكرة مطروح 250 درجة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة

نشرت وزارة التعليم العالي تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة، وكذلك تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر الرابط من هنا.