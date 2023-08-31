إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق العين السخنة بالسويس

شهد طريق السويس العين السخنة مساء اليوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل أمام قرية بالميرا العين السخنة اتجاه السويس، مما أسفر عن حدوث إصابات وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث طريق العين السخنة بالسويس

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة، على طريق العين السخنة – السويس، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ووقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بـ7 سيارات لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

معاينة حادث طريق العين السخنة

ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.