الأنبا بيشوي يشكر محافظ أسوان على جهود توفيق أوضاع الكنائس

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نيافة الأنبا بيشوى، أسقف أسوان وتوابعها وبحضور المهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية روح التضامن والمحبة والتعاون التي تحكم العلاقات بين المحافظة وأبناء الكنيسة، مشيرا إلى أن هذه الروح تعكس قيم المواطنة وروح التلاحم والتسامح التي تقوم عليها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أعرب الأنبا بيشوى عن شكره لمحافظ أسوان على الخطوات الإيجابية التي اتخذها في توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها في المحافظة.

الأنبا بيشوي: اهتمام كبير من الدولة لضمان سلامة المنشأت الدينية

وأكد أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه أجهزة الدولة لضمان الأمن والسلامة في هذه المواقع الدينية المهمة.

وأشار إلى أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل، حيث نحن جميعًا مصريون ومصيرنا واحد، وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا مشتركة.

الجانبان يناقشان سبل التعاون بين المحافظة والكنيسة

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستقبلي بين المحافظة والكنيسة، وذلك من أجل تطوير المنشآت الدينية وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع كما للحفاظ على التعايش السلمي وتعزيز الحوار البناء بين الأديان في المحافظة.

وأعرب اللواء أشرف عطية والأنبا بيشوى عن ثقتهما في أن هذا التعاون المثمر سيساهم في تعزيز التنمية والاستقرار في أسوان، وستظل العلاقة الوثيقة بين المحافظة والكنيسة تشكل نموذجًا للتعايش السلمي والتعاون البناء بين المسلمين والمسيحيين في مصر.