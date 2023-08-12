محافظ أسوان: بدء تشغيل موقف سيارات نصر النوبة بتكلفة 3.7 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب في مدينة نصر النوبة، الذي تم إنشاؤه ضمن الخطط الاستثمارية للوحدة المحلية، بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليون جنيه.

وأكد محافظ أسوان أن الموقف الجديد يغطي مساحة تبلغ 3200 متر مربع ويتسع لاستيعاب 74 سيارة، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة أسوان، ونصر النوبة كوم أمبو، ونصر النوبة كلابشة، ونصر النوبة بلانة.

إضافة جديدة لمشروعات البنية التحتية

وأكد في بيان أن المشروع يعد إضافة هامة للبنية التحتية للمنطقة، وسيسهم في تسهيل وتحسين وسائل النقل للمواطنين، وخاصة للمسافرين على طول الخطوط السالفة الذكر معتبرا هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المبادرة الرئاسية لتطوير المناطق الريفية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر.

محافظ أسوان يشيد بدور المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن سلسلة الإنجازات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» تتوالى يومًا بعد يوم.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تعتبر أكبر مظلة تنموية في تاريخ مصر الحديث، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجًا والسعي لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «عطية»، أن جميع الجهات المختصة تم تكليفها بالبدء في تشغيل المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية على الفور بمجرد الانتهاء منها، من أجل ضمان استفادة المواطنين الكاملة من هذه المشروعات والاستفادة من ثمار الإنجازات التي غيرت حياتهم بشكل كبر.