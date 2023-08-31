فرح الخولي: العلمين الجديدة تضم 8 أنواع من السياحات المختلفة الجاذبة للزوار

قالت فرح الخولي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن استمرار مهرجان العلمين الجديدة حتى اليوم، يؤكد على النجاح الكبير، الذي حققه منذ بدايته، قبل شهرين، واستمراره معنا حتى العطلة الأسبوعية الثامنة، ونشهد على مدار 3 أيام مقبلة حفلات وفقرات ترفيهية مختلفة.

مصر تسعى دائمًا لاستغلال مواردها الطبيعية

وأضافت فرح، عبر تغطية لقناة «القاهرة الإخبارية» لفعاليات المهرجان، أن استمرار مثل تلك الفعاليات يؤكد على نجاح الدولة المصرية في سعيها الدائم على استغلال كل مواردها الطبيعة والسياحية بكل الأماكن والمحافظات، حيث أصبحت مدينة العلمين أشبه بدرة البحر المتوسط حاليًا، لما يوجد بها من طراز معماري مختلف، وجمعها أكثر من 8 أنواع من السياحات الذي يستمتع بها زوار هذه المدينة بجانب الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق بالأوسط من رياضة وثقافة وترفيه.

زيادة بنسبة السياحة في مصر بفارق مليوني سائح

وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية، بأن هناك عدد كبير من الفعاليات بأجندة المهرجان، وهذا النجاح يثبت من خلال التقارير والإحصائيات الدولية، وكان هناك تقرير أثبتت أن مصر شهدت عددا من السائحين من مختلف الجنسيات هذا العام، يزيد عن العام الماضي بمليوني سائح.