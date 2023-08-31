رنا سماحة: ذكريات المصيف مرتبطة بشواطئ الإسكندرية.. رمال بيضاء ومياه زرقاء

قالت الفنانة رنا سماحة، إنَّ شواطئ البحر المتوسط تمثل لها المعنى الحقيقي للمصيف بذكريات الطفولة والصبا، سواء في الوقت الحالي بترددها على العلمين الجديدة والساحل الشمالي، أو حتى في الماضي القريب الذي شهد ترددها على شواطئ الإسكندرية.

رمال بيضاء ومياه زرقاء تميز مصايف البحر المتوسط

وأضافت سماحة، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «الجزيرة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ شواطئ المتوسط تمثل لها الاختلاف الذي تفضله، من رمال شديدة البياض ومياه بلونها الأزرق العميق والجذاب، حتى أن ذكرياتها ارتبطت بشواطئ المعمورة والعجمي، أساس المصيف بالنسبة لها.

وتابعت الفنانة رنا سماحة، أن «المصيف بالنسبة لي تمثله شواطئ البحر المتوسط بما فيها من جمال وسحر، وأحب الرمال البيضاء المتواجدة بكثرة بشواطئ المتوسط عن البحر الأحمر الذي يغلب على شواطئه حجارة صغيرة للغاية، أو الصخور الصغيرة، بخلاف شواطىء المتوسط بمياهها الزرقاء الساحرة أكثر بالنسبة لي، وجميع المصايف على البحر المتوسط أعشقها وأفضلها».