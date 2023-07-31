منح شهادة الجودة والاعتماد في مجال الدعوة لمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

أكد الدكتور عبد الله حسن، رئيس لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

منح درجة الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

وتم منح الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) لما يتميز به مسجد عمرو بن العاص من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة، ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه.

تطوير مسجد عمرو بن العاص

ومُنحت الشهادة أيضًا بسبب التطوير العظيم غير المسبوق للمسجد ، فضلاً عن استعادة المسجد لكامل دوره الدعوي والمجتمعي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية.