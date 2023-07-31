رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

منح شهادة الجودة والاعتماد في مجال الدعوة لمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

كتب:

رؤى ممدوح
10:58 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

أكد الدكتور عبد الله حسن، رئيس لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

منح درجة الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

وتم منح الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) لما يتميز به مسجد عمرو بن العاص من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة، ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه.

تطوير مسجد عمرو بن العاص

ومُنحت الشهادة أيضًا بسبب التطوير العظيم غير المسبوق للمسجد ، فضلاً عن استعادة المسجد لكامل دوره الدعوي والمجتمعي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية.

 

اقرأ المزيد:

إمام مسجد عمرو بن العاص: الكل يذهب إلى باب النبي ويضع أحماله وأوزاره

إمام مسجد عمرو بن العاص يحكي عبر قناة الناس موقفًا جميلًا جمع النبي بابنته فاطمة

قصور الثقافة تنظم زيارة إلى مسجد عمرو بن العاص بدمياط ضمن مشروع «أهل مصر»

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة

مسجد عمرو بن العاص الأقدم بدمياط.. أنشأه أحد الصحابة ومسجل بالآثار الإسلامية

حملة لإزالة المخالفات وطلاء واجهات العقارات المطلة على مسجد «عمرو بن العاص»

وزير الإسكان: انتهاء ترميم مسجد عمرو بن العاص استعدادا لاستقبال المصلين

مسجد عمرو بن العاص في أبهى حلة بعد تجديده استعدادا لشهر رمضان (صور)

«التنمية الحضرية» لـ يوسف الحسيني: مسجد عمرو بن العاص جاهز لاستقبال المصلين برمضان

سامي عبدالراضي: ترميم مسجد عمرو بن العاص يهدف للحفاظ على هوية المكان
بقلم رؤى ممدوح