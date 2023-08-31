«ابدأ حلمك 3» تفتح باب التقدم لشباب المسرحيين بالإسكندرية

تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من ورشة «ابدأ حلمك» المجانية، ابتداءً من غدٍ الجمعة 1 سبتمبر، حتى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، حيث يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت.

وقال المخرج محمد مرسي، مدير الفرقة، في بيانٍ، إن «الورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى مهارات الارتجال والكتابة والأداء الصوتي والغناء المسرحي والرقص والأداء الحركي».

يذكر أن التقدم مفتوح للمرحلة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة، والتقدم مفتوح أونلاين من خلال الإستمارة على صفحة مسرح بيرم التونسي ومسرح ليسيه الحرية، على أن تتم اختبارات القبول بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .