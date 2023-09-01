رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عمر كمال بعد حفله في مهرجان العلمين: «هغير من نفسي»

كتب:

أحمد حسين صوان
05:45 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
عمر كمال

عمر كمال

أعرب الفنان عمر كمال، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول حفله بمدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، تحت شعار العالم علمين.

وقال عمر كمال، لـ«الوطن»، إنّ القائمين على المهرجان، يدفعون المطرب للدخول في منافسة مع نفسه، قائلًا: «المطرب مش بيستفاد أنه بيقف أدام قطاع ضخم من الجمهور فقط، كمان هناك دعاية جيدة جدًا خلال الفترة التي تسبق موعد الحفل، فضلًا عن عرضه عبر قنوات التليفزيون وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنّ ذلك يدفع المطرب، لبذل قصارى جهده، لتقديم حفل غنائي مميز».

عاهدت نفسي على التغيير

وأشار إلى نجاح حفله في العلمين، وكذلك حفله في كندا، وحضور أكثر من 15 ألف من الجاليات المصرية والعربية، يحمله مسؤولية كبيرة تجاه جمهوره خلال الفترة المُقبلة، «عاهدت نفسي أني أتغير وأغير من سلوكي ونفسي، وأكون في أفضل حال، ومعملش حاجة تغضب الجمهور مرة تانية».

اقرأ المزيد:

عمر كمال: هناك مفاجآت ضخمة في حفلي بمهرجان العلمين

استعدادات نهائية قبل انطلاق حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة

عمر كمال لـ«الوطن»: بشكر الشركة المتحدة وشرف ليا أغني في مهرجان العلمين

عمر كمال يروج لحفله الغنائي في مهرجان العلمين (صور)
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.