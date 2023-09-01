عمر كمال بعد حفله في مهرجان العلمين: «هغير من نفسي»

أعرب الفنان عمر كمال، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول حفله بمدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، تحت شعار العالم علمين.

وقال عمر كمال، لـ«الوطن»، إنّ القائمين على المهرجان، يدفعون المطرب للدخول في منافسة مع نفسه، قائلًا: «المطرب مش بيستفاد أنه بيقف أدام قطاع ضخم من الجمهور فقط، كمان هناك دعاية جيدة جدًا خلال الفترة التي تسبق موعد الحفل، فضلًا عن عرضه عبر قنوات التليفزيون وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنّ ذلك يدفع المطرب، لبذل قصارى جهده، لتقديم حفل غنائي مميز».

عاهدت نفسي على التغيير

وأشار إلى نجاح حفله في العلمين، وكذلك حفله في كندا، وحضور أكثر من 15 ألف من الجاليات المصرية والعربية، يحمله مسؤولية كبيرة تجاه جمهوره خلال الفترة المُقبلة، «عاهدت نفسي أني أتغير وأغير من سلوكي ونفسي، وأكون في أفضل حال، ومعملش حاجة تغضب الجمهور مرة تانية».