مصرع شخص دهسته سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث دهس سيارة، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام المينا الحمرا، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الشخص إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي ضحية حادث سيارة، ويدعى علاء حمد حسن الفيومي 52 سنة من الشرقية، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي والحالة وفاة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.