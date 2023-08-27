مصرع شخص صدمته سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة، منذ قليل، على طريق «مطروح - الإسكندرية» في الكيلو 140، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل الجثة للمستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي ضحية حادث طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، ويدعى «م. ك. ا»، 25 سنة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة وإيداعها في ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.