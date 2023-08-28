مصرع شخص وإصابة آخرين في انهيار عقار بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران جراء انهيار عقار بمحافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة مكون من 3 طوابق، ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

الحماية المدنية تنتقل للموقع

ووجه اللواء هشام مروان بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة للدفع بمعدات أخرى من مجلس مدينة الإسماعيلية للمساهمة في رفع الأنقاض.

وقال شهود عيان في نفس المنطقة، إن العقار مكون من 3 طوابق ومن المتوقع وجود ضحايا آخرين أسفل الأنقاض، فيما يعمل رجال البحث الجنائي علي تحديد هوية المقيمين في المنزل وفحص أماكن وجودهم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي، بسيارات إسعاف للتمركز في محيط العقار المنهار تحسبا لخروج أي من المصابين من تحت الأنقاض.