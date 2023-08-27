انفجار رومانيا يسفر عن مصرع شخص وإصابة 46 آخرين.. التفاصيل الكاملة

شغل انفجار رومانيا الحديث في مختلف وسائل الإعلام الأوروبية والعربية بعد أن وقع انفجار في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة الرومانية بوخارست.

عدد المصابين والقتلى في انفجار رومانيا

انفجار رومانيا شهد إصابة 46 شخصا في عدة انفجارات وقعت في رومانيا وتسببت في حزن في البلد الواقع بأوروبا الشرقية، في الوقت الذي أوضح وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا لوسائل الإعلام المحلية وفاة شخص واحد.

انفجار رومانيا والتعليق الرسمي

وبعد وقوع انفجار رومانيا تم نقل العديد من الضحايا المصابين بحروق إلى مستشفيات في بوخارست لتلقي العلاج، منهم واحد على الأقل يعاني من جروح خطيرة، وكشفت خدمة الإنقاذ الطارئة الرومانية في بيان إن انفجارا ثانيا وقع بعد وقت قصير من الانفجار الأول.

انفجار رومانيا وتصرف الإطفاء

وعلقت رئيس الإدارة الرومانية لحالات الطوارئ رائد عرفات، على انفجار رومانيا لتشير إلى إن 26 إطفائيا أصيبوا بجروح في الانفجار الثاني، في الوقت الذي تم إجلاء سكان المنطقة في دائرة نصف قطرها 750 مترا حول المحطة، وأضافت أن خزانا للغاز البترولي المسال لا يزال معرضا لخطر الانفجار.

انتشار فيديوهات وصور لانفجار رومانيا على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انفجار رومانيا والذي جاء على حقل مجاوز وجفت المحاصيل مع إلحاق الضرر بعدة منازل ومركبات بجوار الحقل.