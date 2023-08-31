لياندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي يطير من الأهلي

حسم لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون السعودي، الجدل بشأن مفاوضات النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال الفترة بعد موافقة المدير الفني لنادي التعاون على رحيله من النادي.

ووقع تاوامبا لاعب نادي التعاون السعودي لنادي الأخدود، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد حسم كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

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