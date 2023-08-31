«جمصة» 18 شاطئا بالمجان.. مصيف شعبي بأقل التكاليف و«فسحة على قد الإيد»

«جمصة مصيف الغلابة»، مسمى أطلقه المواطنون على مدينة جمصة، التى تقع على امتداد 4 كم لساحل البحر المتوسط، ويحضر إليها ملايين من المصيفين فى كل مكان على مدار سنوات كثيرة، الذين جاءوا من مختلف المحافظات للاستمتاع فى فصل الصيف بـ18 شاطئاً بالمجان، من أجل قضاء فترة صيف بسيطة بتكاليف تكاد تكون منعدمة، لتصبح جمصة محط الأنظار كمصيف الغلابة.

ويحرص الكثير من المواطنين على السفر إلى مدينة جمصة بسبب انخفاض الأسعار لمعظم السلع، مع وجود عدد كبير من الشواطئ المجانية التى تمكن المواطنين من الجلوس والاستمتاع على شواطئها بالمجان، بتكاليف تصل إلى 20 جنيهاً للكرسى و40 جنيهاً للشمسية فقط، فتجد على شواطئها كل سبل الترفيه والاستمتاع لملايين من المواطنين بأقل التكاليف وأبسط الطرق.

وتحوى شواطئ جمصة كنز البساطة والجمال، ليجذب المصيفين للجلوس والاستمتاع بجمال المياه عليه سواء شاطئ المنتزه أو غيره، حيث الطبيعة تتجسد فى أمواج الشاطئ مع الرمال، ومع حلول الليل يندمج الأطفال بركوب العجل على طول كورنيش جمصة بأقل التكاليف، إذ تصل إلى 15 جنيهاً فى المرة، ليكون على الجانب الآخر عدة شاشات تعرض مختلف الأفلام فى جو بديع للوحة مميزة على الشواطئ لتكون أشبه بالسينما الليلية بأقل التكاليف.

ويقول سيد إبراهيم، أحد مرتادى مصيف جمصة، إنه يعتبر من أبسط المصايف التى يمكن للشخص قضاء فترة الصيف بها بتكاليف بسيطة سواء السكن أو الشواطئ المجانية أو التنزه فى حدائق مجانية للجلوس بها، لذا تجذب جمصة أنظار المواطنين كونها مصيف الغلابة بحق.

وتسعى المدينة إلى نقلة حضارية لتصبح جاذبة لمختلف الطبقات للإقبال عليها من مختلف الأماكن، من خلال عمل منتجعات سياحية بأسعار رمزية، وكهف سيوى لتغيير ملامح جمصة فى الفترة الأخيرة، لتصبح قبلة الملايين من مختلف الطبقات.