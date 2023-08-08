إحالة المتهمين بسرقة شقة في جمصة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين بسرقة شقة سكنية مملوكة لإحدى السيدات في جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات شكوى من إحدى السيدات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن انتشار مقطع فيديو وصور تدعى خلالها أنها تعرضت لسرقة شقتها السكنية المملوكة لها، والكائنة في دائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة.

القبض على المتهمين

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أبريل من العام الجاري تبلغ إلى قسم شرطة جمصة من الشاكية اكتشافها سرقة 2 جهاز كهربائي من داخل الشقة المُشار إليها، وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد والقبض على مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان مُسجلان جنائيًا، وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومحل إقامتهما في محافظة الدقهلية.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.