مصيف جمصة يستقبل 3 ملايين زائر في «الويك إند»

شهدت مدينة جمصة، منذ الصباح الباكر، إقبالا كبيرا من المصطافين على مصيف جمصة السياحي بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، لقضاء وقت ممتع أمام البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع تراجع درجات الحرارة.

3 ملايين زائر في مصيف جمصة السياحي

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصيف جمصة كامل العدد، وبلغ عدد الزائرين ما يقرب 3 ملايين مصطاف، وهذا رقم كبير جدا، وسبب الزيادة أن الأجواء أصبحت جميلة ودرجة الحرارة العالية انخفضت إلى حد ما في منتصف شهر أغسطس وحتى بداية شهر سبتمب، وتبدأ درجة حرارة الشمس في الانخفاض تدريجيا حتى يصبح المصيف مقصدا للجميع خلال هذه الفترة للاستمتاع بالهواء والبحر.

وواصل رئيس مجلس مدينة جمصة، لدينا 18 شاطئا عاما مجانيا، وتبلغ سعر تذكرة دخوله 50 جنيها بالشمسية والكراسي، ومن الممكن استئجارها من خارج الشاطئ بمبلغ 25 جنيها فقط، بالإضافة لوجود شاطئ خاص.

الالتزام بتعليمات المنقذين

وأكد أشرف صبحي علام، مدير إدارة الشاطئ بجمصة، أنه لا توجد حالات غرق حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين الالتزام بتعليمات البحارة، ومؤكدا أنه في حال وجود حالات غرق تكون ناتجة عن عدم الالتزام بتعليمات المنقذين.

وأوضح أن الشواطئ يتم فتحها في الساعة السابعة صباحا وإغلاقها في الساعة الثامنة مساء، وهذه الأوقات الرسمية للدخول إلى الشاطئ، وبعد الانتهاء من المعاد يغادر جميع البحارة وفرق الإنقاذ، لذلك من الخطورة السباحة في البحر بعد الثامنة مساء.