«المنصورة الجديدة» عروس الدقهلية.. هدوء واستجمام للمصطافين بمدينة «الجمال»

تتزين مدينة المنصورة الجديدة باستقبال كثير من المصيفين فى عامها الأول، بعد أن تحولت من أرض مهمَلة على ساحل البحر المتوسط، إلى جنة على أرض الواقع، تستقبل المصيفين والمواطنين فى فصل الصيف، للاستجمام والاستمتاع. فما إن تخطو قدماك إلى مدينة المنصورة الجديدة، حتى ترى جمال الطبيعة فى الرمال الصفراء المندمجة بالمياه، يصحبها الهدوء والاستجمام على طول سواحل المنصورة الجديدة.

وتُعد مدينة المنصورة الجديدة نسخة من العلمين الجديدة والمدن التى أضافت وغيّرت فى وجهة الكثير من محافظات مصر، فتجد بها الشواطئ المميّزة التى تنافس شواطئ العلمين وشواطئ الساحل، من حيث الجمال والهدوء، وغيرها من المدن المميزة، إذ يمكن للمواطنين الإقبال عليها وقضاء فترة الصيف والاستمتاع بمناظر جديدة.

قال ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن»: «المصطافون يقصدون ويستهدفون مصيف المنصورة الجديدة من مدن ومراكز الدقهلية ومن المحافظات الأخرى، وصُمّم الكورنيش بطريقة عصرية ومطورة وذكية تليق بالمواطن، ويوجد شاطئ واحد فى المصيف مجاناً، ودخوله بلا رسوم، والمكان مؤمَّن ومراقَب بطريقة ذكية من خلال الأعمدة الذكية التى تم زرعها فى الكورنيش».

وأضاف رئيس جهاز المدينة: مصيف المنصورة مختلف عن باقى المحافظات، حيث الهدوء والاستمتاع بالجمال الطبيعى على الشواطئ والرمال مع كورنيش ذكى يجذب الأنظار له، ليمتلئ بالمواطنين فى الليل مع حفلات متتالية للكثير من الفنانين من أجل الاستمتاع وقضاء الصيف فى المدينة والاستجمام، لتنافس المنصورة الجديدة مدناً كثيرة اعتادت زيارة السياح، كما تفتح المنصورة الجديدة أبوابها أمام الكثير من المواطنين بهدف تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين فى صورة مختلفة من خلال الاستمتاع بالكثير من الحفلات والماراثون.