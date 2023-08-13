شروط وأسعار الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية والغردقة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء الحجز ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، استعدادا لإطلاق الفوج الثاني لرحلات «اعرف بلدك» إلى عدد من المدن الساحلية، منها الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ ودهب، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

سعر تكلفة رحلات الغردقة والإسكندرية للفرد

وتبلغ تكلفة سعر رحلة الإسكندرية 5 ليالي و4 أيام، 600 جنيه للفرد، ورحلة الغردقة 900 جنيه للفرد، تنطلق رحلة الغردقة خلال الفترة من 19 - 23 أغسطس لمحافظتي المنيا وأسيوط فقط.

معلومات عن رحلة الغردقة

وكشفت وزارة الرياضة عن ضوابط الحجز في رحلة الغردقة كالتالي:

- مدة الفوج 5 أيام و4 ليالي.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 900 جنيه للفرد.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

ضوابط رحلة الإسكندرية

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية، خلال الفترة 20 - 24 أغسطس الجاري، لمحافظتي الأقصر وقنا فقط.

وكشفت وزارة الرياضة عن ضوابط الحجز في رحلة الإسكندرية كالتالي:

- مدة الفوج 5 أيام و4 ليالي.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 600 جنيه للفرد.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء

- المغادرة فجر الجمعة 24 أغسطس.

- للاشتراك من هـنـا.

شروط عامة للاشتراك في الرحلات

- يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي الأقصر وقنا.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون في الرحلات مسؤولين بشكل تام عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.