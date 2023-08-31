فقرة استعراضية لفرقة رقص سريلانكية في محكى القلعة

بدأت منذ قليل، فرقة الرقص السريلانكية ranrange dance academy، بتقديم عدد من تابلوهاتها الاستعراضية، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31.

وتضمن حفل الفرقة السيريلانكية، أعمالا غنائية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلي والتراث الإبداعي في سيريلانكا.

وعقب انتهاء استعراضات الفرقة، يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، باقة من أعماله الغنائية الشهيرة، منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة.

كما سيشدو علي الحجار، بأغنية ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني، وغيرها.