«تصدوا معنا» عنوان ورشة عمل لمواجهة الشائعات بالسويس

واصلت إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، تنفيذ عددا من ورش العمل تحت شعار، «تصدوا معنا»، من فعاليات البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمحافظة السويس وتدريب دفعة جديدة.

فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية تواصل فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، بعقد العديد من الندوات وورش العمل بعدد من المقرات والأماكن ذات التجمعات الشبابية منها مقر جمعية المنظومة البحرية

حروب الجيل الرابع وكيفية مواجهاتها

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج الندوة التي عقدت تحت عنوان تصدوا معنا، تضمن تعريف الأمن القومي وفقا لتعريفات الخبراء والمختصين، والحديث في مجالات الأمن القومي من حيث الأهداف والأهمية، بالإضافة إلى الحديث عن حروب الجيل الرابع، وكيفية مواجهاتها، وكذلك التعريف بالشائعات ومدى خطورتها وكيفية مواجهتها.

وقد الندوة الدكتورة عبير الزغبي مديرة البرنامج، الذي يتم تنفيذه برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس