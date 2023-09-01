10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية الحرة في أسوان بعد تشكيل مجلس الإدارة

أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي، مجلس إدارة للمنطقة الحرة العامة في مدينة أسوان الجديدة ويترأس هذا المجلس محافظ أسوان، وتم اختيار رئيس قطاع المناطق الحرة كنائب لرئيس المجلس.

أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في مدينة أسوان الجديدة

وكشفت الهيئة عن أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في مدينة أسوان الجديدة من عدة أعضاء، وهم: المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بالهيئة، رئيس الإدارة المركزية للجمارك المختصة، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد - قطاع أسوان.

10 معلومات عن المنطقة الحرة بمحافظة أسوان

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن المنطقة الحرة بمحافظة أسوان وذلك عقب تشكيل مجلس إدارتها.

1. تم تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة العامة بمدينة أسوان الجديدة.

2. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترأسها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي.

3. رئيس مجلس الإدارة هو محافظ أسوان.

4. رئيس قطاع المناطق الحرة هو نائب رئيس مجلس الإدارة.

5. يضم مجلس الإدارة عدة أعضاء، بما في ذلك المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بالهيئة.

6. المنطقة الحرة العامة بأسوان الجديدة تم إنشاؤها في إطار خطة الدولة للاهتمام بالصعيد.

7. تقع المنطقة الحرة بجنوب غرب مدينة أسوان الجديدة وتغطي مساحة 187 فدانًا.

8. تشتمل المنطقة الحرة على 160 مشروعًا بقيمة استثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار.

9. توفر المنطقة الحرة نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

10. من المتوقع أن تحقق المنطقة قيمة مضافة تبلغ 1.1 مليار دولار للناتج المحلي.