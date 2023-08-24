الهيئة العامة للاستثمار تطرح 600 قطعة أرض صناعية بـ14 محافظة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهة الولاية، عن طرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونيا

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هناك 17 منطقة صناعية مختلفة في 14 محافظة، موضحة أنه يمكن التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا حتى 6 سبتمبر 2023، على أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات ودفع مقدم الحجز 27 سبتمبر المقبل.

إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والأطروحات.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد.