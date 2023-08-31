الجمهور يستقبل «فرقة كايروكي» بفرحة عارمة أثناء صعودها مسرح «أرينا العلمين»

استقبل جمهور العلمين الجديدة، فرقة كايروكي بفرحة عارمة، بعد صعودها على مسرح «أرينا العلمين» لإحياء الحفل الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

«روبرتو» أولى أغنيات حفل كاريوكي

وبدأت فرقة كايروكي، الحفل بأغنية «روبرتو» التي طُرحت ضمن ألبومها الجديد «روما»، كما احتشد الجمهور بـ«أرينا العلمين» قبل ساعات من بدء حفل كاريوكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

ويأتي حفل فرقة كايروكي، بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة، التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، التي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.