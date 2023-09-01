بنكان يعلنان عن وظائف خالية في شهر سبتمبر

تستمر بعض البنوك في استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف بها، خلال شهر سبتمبر، إذ أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لوظائف خالية في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة مسؤول علاقات عامة.

وفي السطور التالية، نعرض الوظائف المتاحة في البنوك، في الفترة الحالية.

وظائف بنك الإسكندرية

وأوضح بنك الإسكندرية في إعلانه الوظائف الخالية، الشروط المطلوبة وكيفية التقديم، التي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور العلاقات العامة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مثبتة في العلاقات العامة.

- أن يكون لديه قدرات ممتازة في التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات.

- أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

- الإلمام بأدوات التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

- المعرفة بمبادئ وممارسات إدارة الأزمات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية كتابة ونطقا.

كيفية التقديم على وظائف بنك الإسكندرية

للتقديم يمكن الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف للبنك.

بنك الاستثمار القومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الاستثمار القومي للشباب، وهي كما يلي:

الوظائف المطلوبة

1- مبرمج.

2- أخصائي نظم تشغيل وشبكات.

3- مسؤول قواعد بيانات sql server.

شروط شغل الوظائف

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر، وبالنسبة لوظيفة مبرمج أن يكون المتقدم من خريج احدى التخصصات التالية «حاسبات ومعلومات، وهندسة حاسبات ومعلومات، وهندسة اتصالات.

من 0 إلى 3 سنوات خبرة.

مستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية

إتمام الخدمة العسكرية للذكور.