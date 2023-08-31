وظائف خالية للمدرسين في سوهاج بمرتبات مجزية.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة العمل في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجة إحدى المدارس الخاصة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، لعدد من المدرسين، في التخصصات المختلفة.

الوظائف المطلوبة في سوهاج

تنشر «الوطن» الوظائف المطلوبة في سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

وجاءت وظائف سوهاج المطلوبة بحسب ما أعلنته وزارة العمل في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالتالي:

- 4 مدرس رياضيات

- 4 مدرس لغة إنجليزية

- 2 مدرس لغة عربية

- 2 مدرس علوم

- 4 مدرس

1 أخصائي اجتماعي

- 1 مدرس تربية رياضية

وتضمن الإعلان شرط التقدم للوظيفة وهو أن يكون الشخص حاصل على مؤهل عالي

-من 25 سنة إلى 35 سنة.

-وجاء المرتب عند الحصول على الوظيفة 3000 جنيه.

وظائف 32 شركة قطاع خاص

حيث تلك وزارة العمل طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة وهي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا ،وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية، لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.