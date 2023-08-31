وظائف شاغرة في 3 محافظات.. تعرف على الراتب والشروط

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس، عن تلقيها طلبات من فندق و3 شركات في الشرقية وبورسعيد وشمال سيناء لشغل وظائف خالية، في عدد من التخصصات، ويمكن التقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت وزارة أن الإعلان عن الوظائف يأتي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وظائف في مصنع الملابس الجاهزة

وجاءت الوظائف على النحو التالي

- ماجيستك للملابس الجاهزة الوحدة رقم 29/28 مجمع الصناعات الصغير، الحوض السمكي، بورسعيد المدير المسؤول محمد حسین ت 01211154222

- 12 عامل خياطة، من الجنسين الشروط: مؤهل متوسط، السن 20: 50 سنة، وأن يكون الراتب على حسب الخبرة التي لا تقل عن سنة على الأقل.

- بلازا للملابس الجاهزة المنطقة الحرة للاستثمار - بورسعيد.

- المدير المسؤول سينسل 01220140003

- 50 عامل خياطة بشروط يقرأ ويكتب وأن يتراوح السن من 18: 35 سنة، ويحدد الراتب في المقابلة.

وظائف خالية في محافظة الشرقية

ماك لتصنيع تيل الفرامل العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة 2 A- الشرقية

- المدير المسؤول محمد فوزي 01222103131 - 01007005571.

- 50 عاملا بشروط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح السن من 20: 40 سنة - الراتب : 3250 جنيها مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية ومواصلات القاهرة - شبرا الخيمة - الشرقية

وظائف في فندق ريتاك العريش

- فندق ريتاك العريش، المتواجد في شمال سيناء الرقم التأميني :

- 2 فني تبريد 4 مشرف، وغرف 2 مراقب أمن، 1 سباك1 طباخ

- المدير المسؤول ربيع 068/3351321 بشروط أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وأن يتراوح السن من 18 إلى 30 سنة وأن يحدد الراتب على حسب المقابلة.