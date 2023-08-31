«السياحة»: المتحف المصري الكبير سيجذب 5 ملايين زائر سنويا

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن كافة التجهيزات الخاصة بوضع القطع الأثرية داخل القاعات وفتارين العرض بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية ستكون جاهزة أواخر شهر أكتوبر، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي، لافتًا إلى أنه يعتبر أكبر المتاحف في العالم من حيث المساحة، وآثار حضارة واحدة.

عرض 5596 قطعة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصرى الكبير

وأضاف «شاكر» في تصريحات لـ«الوطن» أن المتحف المصري الكبير سيضم نحو 100 ألف قطعة أثرية سيعرض منها فقط نحو 54 ألف قطعة، فيما ستعرض القطع المتبقية فى قاعات العرض المتغير، لافتا إلى أن المتحف سيعرض نحو 5596 قطعة للملك توت عنخ آمون عبر قاعتين رئيسيتين، الأولى تضم القطع الأثرية الخاصة بحياته، والأخرى القطع الأثرية الخاصة بالعالم الآخر وفقا لعقيدة القدماء المصريين.

مطار سفنكس وسهولة وصول الزوار للمتحف

وأشار كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه من المنتظر أن يستطيع المتحف المصرى الكبير بما يحويه من كنوز أثرية لا مثيل لها فى العالم من جذب نحو 5 مليون سائح لزيارته سنويا، موضحا أن وجود المتحف المصرى الكبير بجوار مطار سفنكس فضلا عن ربط المتحف بأهرامات الجيزة سيسهل من القدرة على الوصول لمثل هذا الرقم من الزوار.