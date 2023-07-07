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مصرع شخصين في حريق مطعم مأكولات بقها.. وانتداب المعمل الجنائي

كتب:

حسن صالح
03:26 م | الجمعة 07 يوليو 2023
حريق قها

حريق قها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مطعم مأكولات، أسفر عن مصرع أب وابنه من العاملين بالمطعم، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن ضحيتي الحادث، وانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته.

مصرع أب وابنه في حريق بالقليوبية 

ولقي أب وابنه مصرعهما، اليوم، في حريق مطعم فول وطعمية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر، وصرحت بدفن ضحيتي الحادث.

بلاغ بنشوب حريق بقها 

وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مطعم فول وطعمية، بشارع القيسارية في مدينة قها.

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ما أسفر عن مصرع شخصين هما أحمد رضا عبدالبديع، 29 سنة، ووالده رضا عبدالبديع قاسم، 60 سنة، ونُقلا إلى مستشفى قها، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثتين، وطلب تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته.

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بقلم حسن صالح