موعد الكشف الطبي للجامعات 2023.. اعرف الجدول الزمني

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن موعد الكشف الطبي للجامعات 2023 على الطلاب الجدد سيبدأ بعد أسبوعين من تقديم أوراق الترشح، إذ تستقبل جامعة المنيا الطلاب اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، تستمر حتى الأول من أكتوبر لجميع الكليات، ويخصص الثاني من أكتوبر لتخلفات جميع الكليات.

موعد الكشف الطبي بكلية التربية

وأضافت أن موعد الكشف الطبي للجامعات 2023 والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد بالنسبة لكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي، يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا في الأيام التالية لكل شعبة وهي 14/ 9/ 2023 التعليم العام 17/ 9/ 2023، والتعليم الأساسي 1/ 9/ 2023 شعبة الطفولة.

وتابعت، أنه من المقرر بدء مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2023/ 2024، اعتبارا من الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل.