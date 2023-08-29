البورصة المصرية تربح 7 مليارات جنيه في تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، صعودا خلال منتصف جلسة منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، ليربح رأس المال قرابة 7 مليارات جنيه، بدعم مشتريات ضخمة من قبل كبار المؤسسات الأجنبية والعربية.

البورصة المصرية.. أرباح 7 مليارات جنيه

وتمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، جمع أرباح 7 مليارات جنيه، ليقفز من مستوى 1،260،073 تريليون جنيه إلى 1،267،124 تريليون جنيه بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي 30egx بنسبة 0.5 % ليسجل مستوى 18669 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30egx محدد الأوزان بنسبة 0.7 % ليسجل مستوى 22615 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30

كما سجل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.5 % ليسجل مستوى 7816 نقطة، وقفز مؤشر البورصة المصرية للأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، بنسبة وصلت إلى 1.32 % ليسجل 3799 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا إيجي إكس 100، بنسبة 1.3% ليسجل مستوى 5573 نقطة.