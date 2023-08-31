البنوك الروسية تستعد لتطبيق نظام التمويل الإسلامي

كشفت تقارير إعلامية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أن البنوك الروسية بدأت تستعد لتطبيق قانون الصيرفة الإسلامية، حيث يسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا، بدءاً من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلامي

ونقلت «روسيا اليوم»عن رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية، أناتولي أكساكوف، أن البنوك الروسية ستقوم بأنشطة التمويل الإسلامي، وستكون قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتباراً من منتصف سبتمبر أو أكتوبر.

وكان مجلس الدوما الروسي اعتمد نهاية العام الماضي بالقراءة الأولى، مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.

يشمل القانون كل ما يخص التمويل الإسلامي

ويشمل مشروع القانون الجديد المنتظر تطبيقه الأيام القادمة طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.

وشمل مشروع القانون أيضا إنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، وذلك من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.

وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، سيمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا.