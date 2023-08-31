«كايروكي» تشعل حفل العلمين بأغنيات الألبوم الجديد.. وتفاعل كبير من الجمهور

أشعلت فرقة كايروكي الأجواء في حفل أرينا العلمين، المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، وردد أمير عيد أغنيات متنوعة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فلم تتوقف أصوات الجمهور التي ظلت تردد كلمات الأغاني مع الفرقة منذ بداية الحفل.

وظل الجمهور يردد كلمات أغنية «بسرح وأتوه» مع المطرب أمير عيد.

كان الجمهور استقبل الفرقة بتفاعل وترحيب كبير، أثناء صعودها إلى المسرح، لإحياء حفلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، كما بدأت كايروكي الحفل بأغنية «روبرتو»، التي طرحت ضمن ألبومها الجديد «روما».

حفل كايروكي

واحتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كايروكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

ويأتي حفل فرقة كايروكي، بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي تمّت إقامتها ضمن فعاليات المهرجان والتي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم وإليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.