الجمهور يردد «نفسي أحبك» مع كايروكي وسط تفاعل كبير

تفاعل حضور حفل كايروكي مع أغنية «نفسي أحبك»، حيث ردد الجمهور كلمات الأغنية مع أمير عيد وسط فاعل كبير، في الحفل المقام الآن على مسرح العلمين أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتنقله قناة الحياة على الهواء مباشرة.

تفاعل وترحيب كبير

كان الجمهور استقبل الفرقة بتفاعل وترحيب كبير أثناء صعود الفرقة على المسرح، لإحياء حفلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، كما بدأت كايروكي الحفل بأغنية «روبرتو» التي طرحت ضمن ألبومها الجديد «روما».

واحتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كاريوكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

ويأتي حفل فرقة كايروكي، بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي تمّ إقامتها ضمن فعاليات المهرجان والتي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.