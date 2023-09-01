من الطين لقطع فنية فريدة.. رحلة تصنيع الأواني الفخارية في سوهاج

في جنوب سوهاج، ترى شخصا يبلغ من العمر 60 عامًا، مرتديًا جلبابًا صعيديًا، وإحدى يديه ممسكة بالطين واليد الأخرى تقوم بتشكيله إلى العديد من أشكال الأواني الفخارية المختلفة والمتنوعة.

مهنة تمتد لمئات السنين

«مهنة طاهرة، وكل شيء فيها مصنوع من الطين والأرض، مهنتنا مهنة تمتد لمئات السنين، أنا تعلمتها من أبي، وأبي تعلمها من جده، إنها مهنة تورثناها عبر الأجيال المتعاقبة وأنا علمتها لأولادي»، بهذه الكلمات بدأ «سيد الفخراني» المقيم في جنوب محافظة سوهاج كلمته لـ«الوطن».

وأضاف «الفخراني»، أن صناعة الأواني الفخارية تتم عبر عدة مراحل، حيث يتم جمع الحصى والتراب من الأراضي الزراعية والترع ومصارف المياه، ثم يتم تنظيف الحصى والتراب من الحجارة والشوائب، ثم يتم رش المياه على المواد، ويتم خلطها مع رماد النار النظيف ومادة البرام، بعد ذلك، يترك المزيج لمدة يومين.

وأشار «الفخراني» إلى أنه عندما تكون المادة الطينية جاهزة، يتم وضع الطين على «الدولاب»، وهو عبارة عن قرص خشبي مدور يتم تحريكه بالقدم من الأسفل، ومن خلال هذا التحريك، يتم تشكيل وتحويل المادة الطينية إلى أشكال مختلفة مثل الزربية، والقلاية، والمواجير، والزبادي، والتي تعرف بأواني الفخار.

الأواني الفخارية الأكثر نقاء

وأوضح «الفخراني» أن الأواني الفخارية، على الرغم من أنها قد تتجاهل في بعض الأحيان وتظهر بدائل أخرى، لا تزال هي الأكثر نقاءً، وأن الطعام المحضر فيها يعتبر أجمل، حيث إنها مصنوعة من مادة تعد جزءًا من ما خلقنا منه وهو «الطين»، كم أن هناك مطاعم كبيرة تقوم بشراء واستخدام الأواني الفخارية.