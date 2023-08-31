«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل طفلة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تغيب طفلة ومقتلها في سوهاج، وضبط مرتكبة الواقعة.

وذكرت التحريات أنّه تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز بتغيب كريمتها، طفلة 4 سنوات عن المنزل، أثناء اللعب مع عدد من الأطفال بالقرب من مسكنها، واتهمت زوجة زوجها الثانية.

وتبين من جمع المعلومات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، عثر على جثة الطفلة بمنزل زوجة زوج الشاكية، وضُبطت المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بأنّها استغلت دخول الطفلة لمنزلها فدفعتها من أعلى السلم، ما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها فقامت بالتعدي عليها ما تسبب في وفاتها، واتخذت الإجراءات القانونية.