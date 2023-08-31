علي الحجار يشعل أجواء حفله بمحكى القلعة بـ«ماتمعنوش الصادقين»

صعد الفنان الكبير علي الحجار لحفله الغنائي المقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31 على نغمات أغنيته الشهيرة «ماتمعنوش الصادقين»، ثم قدم عدد من أهم وأشهر أغنياته، من بينها «الزين والزينة»، و«على قد ما حبينا» بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

من المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل أغنيات هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني وغيرها.

كان سبق فقرة علي الحجار فقرتان، وهما فرقة استعراضية من دولة سيريلانكا، ثم عدد من مواهب دار الأوبرا المصرية قدموا أغنيات عبدالحليم حافظ.