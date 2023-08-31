رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علي الحجار يشعل أجواء حفله بمحكى القلعة بـ«ماتمعنوش الصادقين»

كتب:

محمود الرفاعى
11:49 م | الخميس 31 أغسطس 2023
علي الحجار - أرشيفية

علي الحجار - أرشيفية

صعد الفنان الكبير علي الحجار لحفله الغنائي المقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31 على نغمات أغنيته الشهيرة «ماتمعنوش الصادقين»، ثم قدم عدد من أهم وأشهر أغنياته، من بينها «الزين والزينة»، و«على قد ما حبينا» بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

من المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل أغنيات هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني وغيرها.

كان سبق فقرة علي الحجار فقرتان، وهما فرقة استعراضية من دولة سيريلانكا، ثم عدد من مواهب دار الأوبرا المصرية قدموا أغنيات عبدالحليم حافظ.

اقرأ المزيد:

توافد جماهيري كبير على حفل علي الحجار بمحكى القلعة

تعرف على جدول حفلات مهرجان القلعة اليوم.. أبرزهم علي الحجار

علي الحجار يحيي حفلا على خشبة مسرح ساقية الصاوي اليوم

علي الحجار ومسار إجباري.. تفاصيل 22 حفلا في ساقية الصاوي خلال أغسطس
بقلم محمود الرفاعى