مجلس الأمن الروسي: بريكس تعزز مكانتها الدولية كهيكل كبير ومستقل

أكد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن مجموعة بريكس رسخت مكانتها على الساحة الدولية كهيكل كبير ومستقل وموثوق وبديل لما تم إنشاؤه من قبل.

بريكس رسخت نفسها بحق على الساحة الدولية

جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس العلوم والتعليم التابع للرئاسة الروسية، مؤكدًا أن القمة الأخيرة لقادة المجموعة الخماسية بريكس رسخت نفسها بحق على الساحة الدولية كهيكل كبير ومستقل وموثوق، بمعنى ما، بديل لما تم إنشاؤه من قبل، مشيرًا أنه خلال مبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضها بعضا، تشارك الدول في حل القضايا الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال العالمي.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن بريكس ستحصل الآن على زخم إضافي للتنمية، مع الأخذ في الاعتبار انضمام دول جديدة، وكل هذا يجب أن ينعكس في مفهوم رئاسة روسيا لمجموعة بريكس العام المقبل، مشيرًَا إلى أن هذا سيعطي زخما لمشاريع البحوث المشتركة.

مصر في بريكس

عُقدت قمة بريكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الماضي ، وعززت صفوفها بانضمام ست دول جديدة منها مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التكتل ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11 دولة.