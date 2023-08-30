سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك، استقراراً ملحوظا، حيث يبلغ سعر متوسط الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري بحسب الموقع الرسمي للبنوك الرسمية، حيث أكدت استقراره منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك يبلغ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعا و30.90 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية إلي 30.95 جنيه للبيع 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في ميد بنك يبلغ 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع وصل إلي 30.95 جنيه.