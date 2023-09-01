عمر كمال: «مهرجان العلمين حاجة تشرف»

أكد الفنان عمر كمال، أنه أتى إلى مدينة العلمين الجديدة لإسعاد أكبر عدد من الجمهور، قائلاً: «النهارده جاي عشان أغني كل حاجة وأرضي الجمهور كله، لن اقتصر على غناء المهرجانات بل غناء شعبي وأغنيات سترضي جميع الأذواق وخاصةً الأسر والعائلات، وأوعد بحفلة جامدة جداً».

كمال: مهرجان العلمين وحفلاته تمتاز بالتنوع

وأضاف «كمال» خلال تصريحاته لـ«كاميرا مساء dmc»: «النهاردة جمهور حفلات مهرجان العلمين متنوع لأنه تم تنظيم برنامج متنوع أيام للحفلات يضم باقة مختلفة من المطربين طرب.. غناء.. راب.. تراث شعبي.. مهرجانات.. وكل الشارع موجود.. نجحوا في نقل نبض الشارع للمهرجان».

الناس كلها موجودة بمهرجان العلمين

وتابع الفنان عمر كمال، أنَّ حفلات العلمين لم تركز على لون معين، بل سمح للعديد من الفنانين ومنحهم الفرصة للوقوف أمام هذا الجمهور المتنوع، قائلاً: «الناس كلها موجودة وكل الشعب اللي عايز يسمع أو يشوف حاجه.. بيجي ويشوف، ورأيي أن مدينة العلمين «حاجه تشرف».

واستطرد «كمال»، أنه من خلال زيارته للعديد من الدول العربية لإقامة حفلات بمواسم مختلفة، «كنت أتمنى نفس المستوى من التجهيزات ببلادي، وهو ما حدث بمدينة العلمين بل لدينا الآن مستوى أعلى من التجهيزات واللي مش مصدق يجي يشوف.. يقف يشوف المنظر والجمال عامل إزاي وفخور جداً أن فيه حاجه كده في مصر».