الفنان عمر كمال: أشكر «المتحدة» على الدعوة.. وحسيت كأني أول مرة أغني في مصر

أعرب الفنان عمر كمال، عن سعادته الغامرة لإتاحة الفرصة له بالغناء في حفل بمهرجان العلمين الجديدة، موجها الشكر للقائمين على المهرجان، قائلا: «سعدت جدا لاختياري وسط النخبة الكبيرة من مطربي مصر والعالم العربي للغناء بمهرجان العلمين وأشكر كل القائمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومبسوط جدا إني واقف في مكان جميل زي ده».

كمال: لفيت مصر كلها.. وبحس إني أول مرة أغني فيها النهاردة

وأضاف «كمال» خلال تصريحاته لـ«كاميرا مساء dmc»، أنه «حقيقي من أول ما جاتلي الدعوة والنهاردة، لما عملت البروفة.. حسيت كأني أول مرة أغني في مصر.. رغم أنه ممكن أكون لفيت مصر كلها.. لكني أول مرة أشوف مصر بالجمال ده ومتحمس جدا، وعايز أعمل حفلة حلوة جدا، وسط إقبال جماهيري كبير للمهرجان».

كان عندي غيرة فنية ونفسي أقف على مسرح العلمين

واستطرد الفنان عمر كمال، «أول ما شوفت حفلات مهرجان العلمين كان عندي غيرة فنية، خلتني نفسي أوقف على المسرح قدام الجمهور ده.. فيه حاجات معينة في مصر لما تغني فيها تحس انك بتغني في قلب مصر.. ومهرجان العلمين منها».