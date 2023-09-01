علي الحجار يختتم حفله بالأغاني الوطنية في مهرجان القلعة

اختتم الفنان علي الحجار حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء بعدد من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور برفع الأعلام والغناء معه ومنها أحلف بسماها وخلي السلاح صاحي وورافعين رايات النصر وحلوة بلادي، والله أكبر.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة

وقدم علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة وعدد من تترات المسلسلات.

مهرجان القلعة للغناء والموسيقى

وشارك عدد من النجوم في مهرجان القلعة مثل فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.