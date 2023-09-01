سعر اليورو اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية.. ثبات ملحوظ

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، ثباتًا في الأسعار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية للبنوك المختلفة، حيث سجل حوالي 33.74 جنيه للبيع، و33.33 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، مع بداية تعاملات صرف اليوم الجمعة، حسب آخر تحديث لأسعار العملات التي أوضحته مواقع البنوك الرسمية وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.44 جنيه للشراء.