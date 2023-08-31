خلافاً لتوقعات المحللين.. التضخم مازال مرتفعاً بمنطقة اليورو خلال أغسطس

سجلت معدلات التضخم في منطقة اليورو حالة من الاستقرار خلال شهر أغسطس 2023، لتظل أعلى من المستويات المخطط لها، على عكس توقعات كثير من المحللين بانخفاضها عن الشهر السابق، مما أدى إلى تعقيد دور البنك المركزي في المنطقة، وفقًا لوكالة «رويترز» اليوم الخميس.

معدل التضخم الرئيسي

وبلغ معدل التضخم الرئيسي 5.3% لشهر أغسطس 2023، وفقا للبيانات الأولية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، وهو أعلى من النسبة التي توقعها المحللون البالغة 5.1%.

انخفاض التضخم الأساسي

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة، وهو مقياس رئيسي للبنك المركزي الأوروبي، خلال نفس الفترة بنسبة 0.2% وهو الآن عند نفس مستوى التضخم الرئيسي عند 5.3٪.

التضخم لا يزال مرتفعاً

وقال عضو البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، إن البيانات تظهر أن التضخم لا يزال مستمرا في الارتفاع، وأن الأرقام الأخيرة تشكل "معضلة" للبنك المركزي، وفقا لرويترز.

اجتماع المركزي الأوروبي المقبل

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في 14 سبتمبر المقبل، ويعلن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر، ومنذ يوليو 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 4.25 نقطة مئوية.

البيانات الواردة ستوجه البنك

وفي اجتماع السياسة الأخير، قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البيانات الواردة ستوجه البنك إما إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى أو احتمال إيقافها مؤقتًا.