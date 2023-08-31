سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقر
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:48 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية - صورة تعبيرية
شهد سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، استقراراً في بداية التعاملات، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.57 جنيه للبيع و33.39 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية
وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات التي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.50 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الخميس: 33.36 جنيه للشراء.