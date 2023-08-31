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سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:48 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية - صورة تعبيرية

سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية - صورة تعبيرية

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، استقراراً في بداية التعاملات، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.57 جنيه للبيع و33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات التي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.69 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.36 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع