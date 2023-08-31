تعرف على سعر اليورو أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الخميس

سجل سعر اليورو ثباتًا في الأسعار أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، في ختام التعاملات اليوم الخميس، ووفق الأسعار المعلنة عن المواقع الرسمية للبنوك، حيث سجل سعر اليورو اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، حوالي 33.69 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء.

«الوطن» تستعرض سعر اليورو اليوم الخميس 31-8-في البنوك المصرية، في ختام تعاملات صرف اليوم اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات التي أوضحته مواقع البنوك الرسمية وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الخميس: 33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو اليوم الخميس: 33.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس: 33.36 جنيه للشراء.

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