«معلومات الوزراء»: 600 مليون جنيه لتوسعات مشروعات الصرف الصحي  

أنفقت الحكومة استثمارات تقدر بنحو 600 مليون جنيه من أجل توسعات مشروعات الصرف الصحي لخدمة مواطني الزقازيق في محافظة الشرقية، وتوصيل المياه والصرف الصحي للقرى الممتدة في أنحاء المدينة، وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تفاصيل مشروعات التوسعة تشمل:

1- توسعات محطة معالجة المياه من خلال:

- بئر التوزيع

- أحواض الترسيب الابتدائي

- أحواض الترسيب النهائي

- أحواض التهوية الميكانيكية

- أحواض تجفيف الحماءة

- أحواض تركيز الحماءة

- مبنى التوليد والمحولات

- مبنى الورشة والمخزن

- مبنى الإدارة والمعامل

- مبنى الكلور

- مبنى رفع التصافي

- السور

- تطوير شبكات انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 8 إلى 40 مليمتراً بطول 32 كيلومتراً تقريباً.

- تطوير خطوط طرد بأقطار 500 وحتى 800 مليمتر بطول 22 كيلومتر تقريباً.

2- تطوير محطات رفع:

- الحسينية الرئيسة.

- غرب الرئيسة.

- كفر الزند.

- الزقازيق بحري الفرعية.

- كفر الحصر وبناويس الفرعية.

ونوه تقرير مركز المعلومات، إلى وجود توسعة كبرى شهدتها محافظة الشرقية في شبكة الصرف الصحي؛ لاستيعاب الزيادة السكانية المتلاحقة، وكذلك استيعاب احتياجات عدد من القرى المضافة إلى الشبكة بعد مد خدمات الصرف الصحي إليها لأول مرة، وذلك بالتزامن مع مشروعات أخرى لزيادة معالجة مياه الصرف، وتحقيق الاستقرار في خدمات التيار الكهربائي، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، بجانب إنهاء معاناة عدد من المواطنين بالمحافظة؛ بسبب انقطاع المياه في عدد من المناطق، وذلك بعد إنشاء العديد من محطات مياه الشرب.

3 مشروعات لصرف الصحي في الشرقية بتكلفة 400 مليون جنيه

- 93 مشروعاً تم العمل عليها.

- التكلفة الإجمالية للمشروعات 12.4 مليار جنيه.

- 32 محطة معالجة ضمن المشروعات.

- 209 محطات مياه رفع ضمن المشروعات.

1- مشروع صرف صحي قرية نبتيت:

- يشمل إنشاء محطة رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار.

- يقع في مركز مشتول السوق.

- يستهدف توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم.

- يخدم قرى الوحدتين المحليتين بنتيت وكفر إبراش بمركز مشتول السوق.

2- محطة رفع صرف مشتول القاضي:

- تكلف المشروع 25.4 مليون جنيه.

- يستهدف توفير مشروع صرف صحي آمن وسيلم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

3- محطة رفع صرف صحي كفر الحمام:

- تكلف المشروع 19.7 مليون جنيه.

- يستهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

- المشروع يخدم القرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.