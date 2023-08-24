محافظ الوادي الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

وقع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخارجة، لاستفادة 20 ألف نسمة من خدمات توصيل الصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير الميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.

إدراج خطة تطوير للمناطق الغير مدرجة بالوادي الجديد.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها، كما يعد المشروع جزءًا من خطة التطوير للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات بها.