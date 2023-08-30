محافظ قنا يتفقد مشروع الصرف الصحي في دشنا بتكلفة 1.5 مليار جنيه

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة التشطيبات النهائية بمحطات رفع صرف صحي قرى أبي دياب غرب وأبو دياب شرق والعزب ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز دشنا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبي دياب شرق

واستهل محافظ قنا، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبي دياب شرق الذي يعمل بطاقة تصميمية 13 ألفا م3/ يوما ويتكون من محطة رفع بطاقة 13 ألفا م3/ يوما بنسبة تنفيذ 98%، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول 6 كيلو و500 متر بنسبة تنفيذ 95%، وخط طرد مواسير بولي إيثلين عالي الكثافة قطر 500 مم بطول 1 كيلو و730 مترا بنسبة تنفيذ 93% بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 38 ألف نسمة.

مشروع الصرف الصحي لقرية أبي دياب غرب

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبي دياب غرب بطاقة تصميمية 12 ألفا م3/ يوماً ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ 96%، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول 7 كيلو و600 متر بنسبة تنفيذ 97%، وخط طرد مواسير بولي إيثلين عالي الكثافة قطر 630 مم بطول 4 كيلو و600 متر بنسبة تنفيذ 93%، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 27 ألف نسمة.

مشروع الصرف الصحي لقرية العزب

كما تفقد الداودي، مشروع الصرف الصحي لقرية العزب بطاقة تصميمية 9 آلاف م3/ يوما ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ 98%، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول 6 كيلومترلا بنسبة تنفيذ 90%، وخط طرد مواسير بولي إيثلين عالي الكثافة قطر 315 مم بطول 1 كيلو و380 مترا بنسبة تنفيذ 99% بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 27 ألفا و500 نسمة.

يذكر أن مشروع الصرف الصحي لقرى مركز دشنا يجري تنفيذه في 71 قرية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه، ويستفيد منه 420 ألف نسمة، ويضم 18 محطة رفع وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 425 كيلومترا وخطوط طرد بأقطار مختلفة بطول 90 كيلومترا وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 78%.