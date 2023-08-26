أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في مصر.. 70 جنيها للكيلو

شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في مصر، استقراراً كبيراً مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف 1445 هجرياً، وتعد حلوي المولد إحدى العادات المصرية المتوارثة على مدار الأجيال، حيث تدخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين، ويسعى الجميع لمعرفة الأسعار.

موعد المولد النبوي الشريف

ويحل موعد المولد النبوي الشريف 2023، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، الموافق 12 من ربيع الأول 1445 هجرياً.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

وفي جولة أجرتها «الوطن» بالقاهرة على تجار حلاوة المولد النبوي 2023، شهدت الأسعار تبايناً، حيث تراوح متوسط سعر كيلو الحلاوة المشكل المعبأ بمحلات القاهرة ما بين 70 إلى 80 جنيها، وذلك بحسب ما قال محمد أبوطارق أحد بائعي الحلاوة لـ«الوطن».

سعر كيلو الحلاوة

وأضاف أن سعر كيلو السمسمية يتراوح ما بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو الملبن السادة ما بين 40 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفولية ما بين 100 إلى 110 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل ما بين 180 إلى 190 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الحمصية ما بين 100 إلى 115 جنيها للكيلو.

حلاوة المولد النبوي

وأشار إلى أن الأسعار لم تتحرك كثيرا عن العام الماضي، متوقعاً أن يزداد الطلب على شراء حلاوة المولد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حلول موعد المولد النبوي الشريف 2023.